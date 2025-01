Na Fonte Nova, Barcelona e Jequié empatam sem gols pelo Baiano

Barcelona de Ilhéus e Jequié empataram em 0 a 0 - Foto: Reprodução | TVE

O duelo entre Barcelona de Ilhéus e Jequié, que estava marcado para acontecer no Barradão e foi realocado para a Arena Fonte Nova, terminou sem gols. Em um jogo movimentado e marcado pela boa condição do gramado, as equipes empataram em 0 a 0.

Com o resultado, o Barcelona, que empatou na estreia contra o Vitória, agora soma dois pontos na competição e assume provisoriamente a quarta colocação. Na próxima rodada, a Onça visita a Juazeirense, em jogo marcado para o próximo sábado, 18, às 16h, no Estádio Adauto Moraes.

O Jequié, por outro lado, ocupa a 9ª colocação com apenas um ponto conquistado. O Jipão amargou uma derrota para a Juazeirense na estreia do Campeonato Baiano. Pela terceira rodada, a equipe recebe o Colo Colo-Ba, no sábado, 18, às 18h30, no Estádio Waldomiro Borges.

Na última segunda-feira, 13, a Federação Baiana de Futebol (FBF) anunciou a mudança de local da partida, mudando do Barradão para a Fonte Nova. A justificativa apresentada pela entidade foi a indisponibilidade do estádio do Rubro-Negro devido ao gramando recentemente plantado.