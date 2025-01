A mão de Deus? Clube é eliminado da Copinha após levar gol de mão

Audax-SP elimina Athletico Paranaense com gol de mão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Audax-SP eliminou o Athletico-PR da Copa São Paulo de Futebol Júnior com um gol polêmico. Os clubes se enfrentavam na terceira fase do maior torneio de base do país no Municipal Prefeito José Liberatti, mais conhecido como Rochdalão, em Osasco nesta quarta-feira, 15.

As equipes estavam empatando em 0 x 0 e caso esse placar fosse mantido até o fim do jogo, os times iam definir a vaga nos pênaltis. Porém, em um cruzamento para a área, o zagueiro do Furacão desviou para trás e o atacante Marcos, do Audax-SP, empurrou para o gol. O único problema é que ele fez isso com a mão. Confira o vídeo:

Os jogadores do clube paranaense argumentaram com o árbitro, porém ele ainda assim validou o gol de mão. Com isso, o Audax passou de fase e vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Sport, confronto que vai acontecer quarta-feira, 15 às 18h30.