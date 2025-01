Prontos! Bahia encerra preparação para estreia na Fonte Nova

Dodô, zagueiro da equipe sub-20 do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia vai voltar a atuar na Arena Fonte Nova após mais de um mês longe dos gramados. Na tarde desta quarta-feira, 15, a equipe alternativa do Tricolor encerrou a preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O duelo está marcado para esta quinta-feira, 16, às 21h30.

Leia mais:

>> Bahia empata sem gols com o Girona B em jogo-treino na Espanha

>> Bahia faz campanha positiva na Copinha e treinador destaca emocional

>> Gilberto alerta para desafios na altitude em duelo do Bahia pela Libertadores

Sob comando do treinador Leonardo Galbes, da equipe sub20, os atletas inicialmente assistiram um vídeo com destaques do empate diante do Jacuipense, na estreia. Depois de uma sessão na academia, uma parte grupo trabalhou em uma atividade tática em campo reduzido posteriormente.

O restante, dividido em dois times, realizou um trabalho técnico. As atividades no CT Evaristo de Macedo nesta tarde terminaram com um trabalho de bola parada.

O duelo contra o Atlético de Alagoinhas será o segundo desta equipe alternativa do Bahia no Campeonato Baiano. Vale mencionar que o clube pretende utilizar o time principal a partir apenas da quarta rodada da competição.

Confira a provável escalação do Tricolor: Gabriel; Kauã Davi, Marcos Victor, Fred Lipert e Ryan; Sidney, Jota e Vitinho; Ruan Pablo, Juninho e Tiago.