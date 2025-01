Gilberto alerta para desafios na altitude em duelo do Bahia pela Libertadores

Bahia enfrenta o The Strongest, na altitude, no dia 18 de fevereiro - Foto: Rafel Rodrigues / EC Bahia

O lateral-direito Gilberto, do Bahia, destacou os desafios de atuar na altitude ao comentar sobre o confronto contra o The Strongest, pela pré-Libertadores. Com a partida de ida marcada para o dia 18 de fevereiro, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, o jogador reforçou a importância de se preparar física e psicologicamente para a altitude, que será um dos grandes obstáculos para o Tricolor.

“Já tive a oportunidade de jogar na altitude uma vez, sei o quanto é difícil. Joguei em Potosí, na Bolívia, e é muito difícil mesmo. A gente tem que usar muito essa pré-temporada, os jogos que vêm antes desse, para nos prepararmos e cuidar do nosso corpo, além do psicológico, porque vai ser um desafio muito grande”, revelou Gilberto, em entrevista ao Canal do Puco, em Girona, na Espanha, durante a pré-temporada.

Leia mais:

>> Bahia faz campanha positiva na Copinha e treinador destaca emocional

>> CBF detalha jogos de Bahia, Vitória e Juazeirense no Nordestão

>> Juazeirense x Vitória: confira prováveis escalações

O lateral também comentou sobre os impactos que a altitude causa no desempenho físico e técnico dos atletas, apontando a necessidade de adaptação ao estilo de jogo em condições extremas: “Tudo é muito difícil na altitude. Você dá um pique e parece que abafa mais rápido. É importante saber dosar isso. A velocidade da bola, a força dos passes e lançamentos, é importante dosar isso e ser o mais preciso possível. Sem a bola é muito difícil, e eles já estão acostumados.”

A partida de volta está marcada para o dia 25 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. Caso avance, o Bahia se classificará para a terceira fase da competição internacional, visando a fase de grupos.