CBF detalha jogos de Bahia, Vitória e Juazeirense no Nordestão

Taça da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação

A Copa do Nordeste 2025 já tem seus grupos definidos e os clubes da região se preparam para mais uma edição da competição. O sorteio realizado na noite desta terça-feira, 14, estabeleceu os adversários de Bahia, Vitória e Juazeirense na estreia. O Esquadrão fará sua partida inicial contra o CSA, enquanto o Leão da Barra enfrentará o Altos-PI. Já o Cancão se depara com o Ceará. Os confrontos estão marcados para o dia 22 de janeiro, com todos os jogos ocorrendo simultaneamente.

Leia mais:

>> Juazeirense x Vitória: Confira prováveis escalações

>> Porto e Colo Colo empatam sem gols na 2ª rodada do Baiano

>> Reforços do Vitória tem nomes registrados no BID e já podem estrear

Um detalhe no sorteio, no entanto, chama atenção devido ao novo formato da competição: o clássico Ba-Vi não ocorrerá na primeira fase. Agora as equipes enfrentarão apenas os adversários dentro de seu próprio grupo, sem cruzamentos entre as chaves, o que significa que o primeiro duelo entre Bahia e Vitória, tradicionalmente esperado nas primeiras rodadas, ficará fora dessa fase.

Veja a tabela detalhada:

1ª rodada

22/01: Moto Club (A8) x (A1) Sport, PPV

22/01: Sousa (A7) x (A5) Ferroviário, PPV

22/01: Vitória (A3) x (A6) Altos, PPV

22/01: Fortaleza (A2) x (A4) CRB, PPV

22/01: Náutico (B5) x (B7) América de Natal, PPV

22/01: Ceará (B1) x (B8) Juazeirense, PPV

22/01: CSA (B4) x (B2) Bahia, PPV

22/01: Confiança (B6) x (B3) Sampaio Corrêa, PPV

2ª rodada

05/02: Altos (A6) x (A8) Moto Club, PPV

05/02: Ferroviário (A5) x (A2) Fortaleza, PPV

05/02: Sport (A1) x (A3) Vitória, PPV

05/02: CRB (A4) x (A7) Sousa, PPV

05/02: Bahia (B2) x (B5) Náutico, PPV

05/02: Juazeirense (B8) x (B6) Confiança, PPV

05/02: América de Natal (B7) x (B4) CSA, PPV

05/02: Sampaio Corrêa (B3) x (B1) Ceará, PPV

3ª rodada

12/02: CRB (A4) x (A8) Moto Club, PPV

12/02: Ferroviário (A5) x (A3) Vitória, PPV

12/02: Fortaleza (A2) x (A6) Altos, PPV

12/02: Sousa (A7) x (A1) Sport, PPV

12/02: CSA (B4) x (B5) Náutico, PPV

12/02: Sampaio Corrêa (B3) x (B8) Juazeirense, PPV

12/02: Ceará (B1) x (B2) Bahia, PPV

12/02: Confiança (B6) x (B7) América de Natal, PPV

4ª rodada

19/02 ou 26/02: Moto Club (A8) x (A5) Ferroviário, PPV

19/02 ou 26/02: Vitória (A3) x (A4) CRB, PPV

19/02 ou 26/02: Fortaleza (A2) x (A7) Sousa, PPV

19/02 ou 26/02: Sport (A1) x (A6) Altos, PPV

19/02 ou 26/02: Náutico (B5) x (B8) Juazeirense, PPV

19/02 ou 26/02: CSA (B4) x (B3) Sampaio Corrêa, PPV

19/02 ou 26/02: Bahia (B2) x (B7) América de Natal, PPV

19/02 ou 26/02: Ceará (B1) x (B6) Confiança, PPV

5ª rodada

05/03 ou 12/03: Vitória (A3) x (A8) Moto Club, PPV

05/03 ou 12/03: CRB (A4) x (A5) Ferroviário, PPV

05/03 ou 12/03: Sport (A1) x (A2) Fortaleza, PPV

05/03 ou 12/03: Altos (A6) x (A7) Sousa, PPV

05/03 ou 12/03: Sampaio Corrêa (B3) x (B5) Náutico, PPV

05/03 ou 12/03: Juazeirense (B8) x (B4) CSA, PPV

05/03 ou 12/03: Bahia (B2) x (B6) Confiança, PPV

05/03 ou 12/03: América de Natal (B7) x (B1) Ceará, PPV

6ª rodada

19/03: Fortaleza (A2) x (A8) Moto Club, PPV

19/03: Ferroviário (A5) x (A6) Altos, PPV

19/03: Sousa (A7) x (A3) Vitória, PPV

19/03: CRB (A4) x (A1) Sport, PPV

19/03: Confiança (B6) x (B5) Náutico, PPV

19/03: Juazeirense (B8) x (B2) Bahia, PPV

19/03: Ceará (B1) x (B4) CSA, PPV

19/03: Sampaio Corrêa (B3) x (B7) América de Natal, PPV

7ª rodada

26/03: Moto Club(A8) x (A7) Sousa, PPV

26/03: Sport (A1) x (A5) Ferroviário, PPV

26/03: Vitória (A3) x (A2) Fortaleza, PPV

26/03: Altos (A6) x (A4) CRB, PPV

26/03: Náutico (B5) x (B1) Ceará, PPV

26/03: América de Natal (B7) x (B8) Juazeirense, PPV

26/03: CSA (B4) x (B6) Confiança, PPV

26/03: Bahia (B2) x (B3) Sampaio Corrêa, PPV

Quartas de final

04/06 – Chave C: 1º do A vs 4º do B

04/06 – Chave D: 2º do A vs 3º do B

04/06 – Chave E: 1º do B vs 4º do A

04/06 – Chave F: 2º do B vs 3º do A

Semifinal

08/06 – Vencedor do C ou F vs Vencedor do F ou C

08/06 – Vencedor do D ou 3 vs Vencedor do 3 ou D

Final

03/09 (ida)

07/09 (volta)

Transmissão

Os clubes da região estão apostando na força da Copa do Nordeste para alavancar suas temporadas, com um aumento na premiação que pode ultrapassar R$ 50 milhões. Além disso, a novidade da transmissão do pay-per-view pelo Grupo Globo, com o Premiere estreando na competição, e a continuidade da transmissão na TV aberta pelo SBT, que fará a cobertura para os estados da região, adicionam um charme a mais à disputa.