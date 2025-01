Reforços do Vitória têm nomes registrados no BID e já podem estrear

Fabri durante apresentação no Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o início da temporada a todo vapor, os reforços do Vitória já estão prontos para somar minutos vestindo o manto rubro-negro. Anunciados nesta semana, o atacante Fabri e o goleiro Gabriel foram registrados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta terça-feira, 14.

Os reforços do Leão estão na lista de relacionados para o confronto diante do Juazeirense, que ocorre nesta quarta-feira, 15, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida será no estádio Adauto Morais, com início previsto para às 21h30.

Com cinco competições em disputas neste ano de 2025, o Vitória foi ao mercado para reforçar o seu setor ofensivo e defensivo. Assim, o Leão contratou o atacante pelo valor de 500 mil euros, cerca de R$ 3,1 milhões, que estava no Levante, da segunda divisão espanhola.

O goleiro, por sua vez, vestiu a camisa do Juventude, após ser emprestado pelo Coritiba. Para contar com o defensor, que deve disputar posição com Lucas Arcanjo, o Leão desembolsou o valor de R$ 1 milhão, com contrato até 2028.