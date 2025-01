Copa do Nordeste 2025 tem cotas reajustadas e premiação maior

Taça da Copa do Nordeste - Foto: CBF / Divulgação

A Copa do Nordeste de 2025 terá um reajuste de 5% nas cotas em relação aos valores da edição anterior, um aumento que supera ligeiramente a inflação de 2024, medida pelo IPCA. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também continua buscando maneiras de valorizar ainda mais a competição.

A distribuição das cotas para os clubes permanece inalterada e será feita de acordo com o ranking da CBF de 2024, com maior concentração de recursos na fase de grupos. Os valores destinados a cada faixa de classificação são os seguintes:

Fase de Grupos

Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões

CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões

Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões

América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhões

Mata-mata

Quartas de final: R$ 550 mil

Semifinal: R$ 770 mil

Vice-campeão: R$ 1,4 milhão

Campeão: R$ 2,2 milhões

Com isso, um clube da primeira faixa, caso conquiste o título, poderá receber até R$ 7 milhões em premiação. Já as equipes da segunda faixa alcançarão até R$ 6,1 milhões, as da terceira faixa até R$ 5,5 milhões, e as da quarta faixa, até R$ 4,8 milhões.