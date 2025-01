Juazeirense x Vitória: confira prováveis escalações

Vitória enfrenta Juazeirense nesta quarta-feira - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Juazeirense e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 15, pela segunda rodada do Campeonato Baiano, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, com previsão de início às 21h30. As equipes protagonizaram momentos diferentes na estreia; enquanto o Leão empatou, o Cancão conquistou o triunfo.

Para a partida, o rubro-negro contará com três nomes importantes, entre eles o atacante Osvaldo, que enfrentou um problema de saúde ao fim da temporada passada. Em setembro de 2024, o atleta sofreu um tromboembolismo pulmonar e vem se recuperando desde então. Esta será a primeira vez do 'vovô' entre os relacionados em quatro meses.

Além dele, o Vitória também poderá contar com o atacante Fabri e o goleiro Gabriel, ambos já estão registrados no BID e poderão estrear.

Confira provável escalação do Vitória:

Fintelmann; Claudinho, Caio Vinicius, Edu e Zé Marcos; Léo Naldi, Ronald e Pablo, Bruno Xavier, Janderson e Fabri.

O Juazeirense, por sua vez, não tem surpresas e deve repetir a escalação da primeira rodada, quando venceu o Jequié por 1x0, com gol de Silveira. Atualmente, o Cancão de Fogo está na 2ª colocação na tabela da competição.

Confira provável escalação do Juazeirense:

Jaílson; Adelvan, Zé Romário, Wesley, Eduardo Rosado; Bruno Oliveira, Elivélton e Bino; Guilherme Silveira, Alexsandro e Fechale Tchagnao