Porto e Colo Colo empatam sem gols na 2ª rodada do Baiano

Colo Colo e Porto empatam pela abertura da 2ª rodada do Baianão - Foto: Divulgação/ASCOM Colo-Colo

A 2ª rodada do Campeonato Baiano de 2025 começou nesta terça-feira, 14, com um empate sem gols entre Porto e Colo Colo, no Estádio Waldomiro Borges. O resultado mantém o Porto na liderança da competição, com 4 pontos, enquanto o Tigre segue na 3ª colocação, com 2 pontos conquistados até o momento.

O Porto se prepara para enfrentar o Atlético de Alagoinhas na próxima terça-feira, 21, às 19h15, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Já o Colo Colo buscará sua recuperação no sábado, 18,, às 18h30, contra o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, em duelo válido pela 3ª rodada.

Ainda nesta quarta-feira, 15, dois jogos movimentam a competição: às 19h15, Barcelona enfrenta o Jequié na Fonte Nova, enquanto Juazeirense e Vitória duelam às 21h30 no Estádio Adauto Moraes, que foi tem de polêmica nesta semana.