Bahia faz campanha positiva na Copinha e treinador destaca emocional

Leonardo Mendes, treinador do time sub-17 do Bahia - Foto: Divulgação/ Base do Esquadrão

Equipe mais nova da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com um elenco sub-17, o Bahia vive um momento positivo com a sua base, já classificado para as oitavas de final da competição. Nesta terça-feira, 14, os Pivetes de Aço derrotaram o Coritiba por 2x0, com gols do atacante Dell.

Após o resultado positivo, o treinador da equipe, Leonardo Mendes, avaliou a atuação da equipe, destacando a dificuldade no início do duelo e os ajustes feitos na segunda etapa, quando o Esquadrão balançou as redes duas vezes.

“Enfrentamos uma equipe que nos dificultou muito no início do jogo. Eles subiram uma pressão forte, encaixando na nossa saída de bola. Na parada técnica nós conseguimos ajustar e melhorar na segunda parte do segundo tempo", disse o comandante.

Leia mais:

>>CBF detalha jogos de Bahia, Vitória e Juazeirense no Nordestão

>>Gilberto exalta apoio da torcida e destaca disputa com Arias

>>Alcaraz prevê que Fonseca estará entre os melhores do mundo “em breve”

Em continuidade, Leonardo opinou sobre o uso do emocional em um jogo eliminatório, quando as duas equipes estão com medo de errar e encarar a eliminação. Desta maneira, exaltou o momento certo em que abriu o placar.

"Pela tensão do jogo, ele é muito emocional, por ser eliminatório, os dois times com muito medo de errar, mas no momento certo nós conseguimos ser letais e fizemos um gol. Conseguimos segurar um pouquinho da pressão do Coritiba e depois, em um contra-ataque, fizemos o segundo gol, que garantiu a nossa classificação às oitavas de final”, finalizou o comandante.

O próximo desafio do Esquadrão será contra o Cruzeiro, na quinta-feira, 16, às 16h, no Estádio Luisão, em São Carlos, com transmissão ao vivo pelo Sportv.