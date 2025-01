Gilberto exalta apoio da torcida e destaca disputa com Arias

Gilberto durante treino em Girona - Foto: Divulgação / EC Bahia

Em meio à pré-temporada do Esporte Clube Bahia em Girona, na Espanha, o lateral-direito Gilberto falou sobre o apoio incondicional da torcida tricolor e a disputa com o colombiano Arias pela vaga de titular no time comandado por Rogério Ceni.

Gilberto ressaltou a importância do incentivo da torcida, especialmente no último jogo de 2024, quando a equipe enfrentou o Atlético-GO para garantir a vaga na Libertadores. O jogador recordou com entusiasmo o momento vivido no ônibus, cercado por torcedores, o que ajudou a aliviar a tensão da equipe antes do decisivo embate:

“Foi um combustível para a gente. Nós começamos o ano muito bem, mas depois caímos de rendimento e a torcida ficou chateada. Acabou que a decisão da vaga ficou para o último jogo, deixando um clima de tensão e apreensão, mas aquele momento parece que ‘libertou’ tudo. Quem estava ansioso e mais tenso já ficou mais leve. Foi o combustível que a gente precisava para buscar essa vaga”, afirmou o jogador em entrevista ao Canal do Puco.

"A torcida é uma das mais apaixonadas do Brasil, sempre com a gente. O estádio está sempre cheio, transmitindo aquela energia positiva para a gente", comentou Gilberto.

Leia mais:

>> Alcaraz e Djokovic avançam no Australian Open; Fonseca busca vaga

>> Alcaraz prevê que Fonseca estará entre os melhores do mundo “em breve”

>> CBF detalha jogos de Bahia, Vitória e Juazeirense no Nordestão

Em relação à disputa pela posição de titular com Arias, Gilberto foi enfático, revelando uma disputa sadia e de respeito mútuo: "É uma disputa minha. Claro, nenhum jogador gosta de estar no banco, mas reconheço a qualidade de quem está com a vaga de titular. Um grande jogador, profissional e excelente pessoa. É um cara que eu admiro muito".

| Foto: Divulgação / EC Bahia

Ele também destacou a responsabilidade de ser um exemplo para os outros jogadores que estão no banco, incentivando-os a manterem-se sempre preparados, como ele fez no ano passado, quando esteve em um período de menos oportunidades.

"Minhas atitudes podem influenciar outros que estão no banco, então eu tenho noção dessa responsabilidade", destacou Gilberto.

Com um foco claro em trabalhar forte para "incomodar" Arias e mostrar ao técnico Rogério Ceni que está pronto para assumir a vaga, o lateral finalizou destacando que a qualidade do colombiano só agrega ao time: "Um jogador convocado frequentemente para sua seleção, então mais do que nunca, tenho que estar preparado para assumir a vaga", concluiu.