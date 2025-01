Alcaraz e Djokovic avançam no Australian Open; Fonseca busca vaga

Alcaraz comemorando classificação - Foto: Adrian DENNIS / AFP

Determinado a vencer o único Grand Slam que falta em seu currículo, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, avançou para a terceira rodada do Aberto da Austrália nesta quarta-feira, 15, ao derrotar com tranquilidade o japonês Yoshihito Nishioka.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-1 e 6-4, em apenas uma hora e 21 minutos.

"Quando menos tempo passar em quadra, especialmente no início, melhor", disse o espanhol de 21 anos após a vitória.

Um dos favoritos ao título, Alcaraz, cujo melhor desempenho em Melbourne foi nas quartas de final no ano passado, atropelou Nishioka desde o início do duelo, fechando o primeiro set em apenas 18 minutos e com apenas quatro pontos perdidos.

Leia mais:

>>Alcaraz prevê que Fonseca estará entre os melhores do mundo “em breve”

>>CBF detalha jogos de Bahia, Vitória e Juazeirense no Nordestão

>>Juazeirense x Vitória: confira prováveis escalações

Muito eficiente no saque (14 ases), fundamento que trabalhou para evoluir na pré-temporada, o número 3 do mundo contínuo a todo vapor no segundo set e só sólido o ritmo no terceiro, no qual bastou apenas uma quebra para selar a vitória.

Djokovic faz história em Grand Slam

O tenista Sérvio Novak Djokovic perdeu um set, mas reagiu e venceu nesta quarta-feira (15) para chegar à terceira rodada do Aberto da Austrália e além disso, ainda superou seu grande companheiro Roger Federer como detentor do maior número de partidas de simples do Grand Slam já disputadas.

O jogador de 37 anos apresentou uma forte resistência do destemido português Jaime Faria antes de vencer por 6-1, 6-7 (4/7), 6-3 e 6-2 na Rod Laver Arena. Seu próximo adversário será o 26º cabeça-de-chave, o tcheco Tomás Machac.

Djokovic vence e se torna atleta com mais partidas de simples disputadas em Grand Slam | Foto: WILLIAM WEST / AFP

Essa foi a 430ª partida de Grand Slam de Djokovic, que se tornou assim o detentor do recorde de maior número de partidas de simples disputadas, masculinas ou femininas, na era Open, à frente de Federer (429) e de Serena Williams (423).

João Fonseca em quadra

Após a grande vitória na sua estreia na competição e em Grand Slam, o brasileiro João Fonseca se prepara para fazer história novamente. Na madrugada desta quinta-feira, 16, o tenista de 18 anos enfrenta o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo, pela segunda rodada.

Nesta terça-feira, 14, João, além de se tornar o brasileiro mais jovem a estrear em um Grand Slam, também se tornou o mais jovem a vencer. Na ocasião, derrotou Andrey Rublev por 3 sets a 0.

João Fonseca celebrando vitória | Foto: WILLIAM WEST AFP

Fonseca é o único representante do Brasil no simples masculino, tendo em vista que Thiago Monteiro e Thiago Wild foram eliminados na primeira rodada. Além dele, o simples feminino conta com Beatriz Haddad Maia, que entra em quadra nesta quarta-feira, pela segunda rodada, com a russa Erika Andreeva.