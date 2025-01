Bahia empata sem gols com o Girona B em jogo-treino na Espanha

Everton Ribeiro durante jogo-treino do Bahia contra o Girona B - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O primeiro teste do Bahia na temporada foi contra a equipe B do Girona, vice-líder da Tercera Federación, o quinto nível de futebol da Espanha. A partida terminou empatada em 0 a 0 e o técnico Rogério Ceni utilizou uma escalação em cada tempo.

Nos primeiros 45 minutos o Bahia atuou no tradicional 4-4-2 com Danilo, Santiago Arias, Yago Felipe, Vitor Hugo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Erick Pulga e Everaldo.

Na etapa final, o esquema utilizado foi o 4-3-3, com Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Rezende e Michel Araujo; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Biel e Luciano Rodríguez.

Os zagueiros Gabriel Xavier, com incômodo no joelho, e David Duarte, com desconforto muscular, desfalcaram a equipe. Em fase final de transição, Iago Borduchi também não participou do jogo-treino. Já o recém-chegado Willian José fez apenas atividades na academia.