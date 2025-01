Campeão com o Vitória, Dudu é expulso em estreia por novo clube

Dudu, ex-jogador do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Campeão da Série B do Brasileiro em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024 com a camisa do Vitória, o volante Dudu estreou de maneira incomum pela Ponte Preta, clube que possui vínculo contratual de empréstimo com o volante até o final da temporada.

Pela primeira rodada do Paulistão, em que a Macaca, fora de casa, enfrenta o Novorizontino, o ex-jogador do clube baiano recebeu o cartão vermelho após o segundo amarelo e foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo pela sua estreia na Ponte Preta.

Até o momento da publicação da matéria, a Macaca, apesar da expulsão, vem vencendo por 1 a 0 e conquistando a vitória diante do Tigre. Vale mencionar que Dudu também atuou emprestado pelo Novozontino na temporada passada.

Destaque do Vitória até o primeiro semestre de 2024, o meio-campista acabou perdendo espaço na equipe após atos de indisciplina. O jogador chegou a ser agredido por torcedores rubro-negros por ser flagrado "bebendo" ao lado de companheiros de equipe.