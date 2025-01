Bahia perde para o Cruzeiro e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Bahia perde pro Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior - Foto: Divulgação/E.C. Bahia

A equipe sub-17 do Bahia perdeu para o Cruzeiro sub-20 por 3 a 0, na tarde desta quinta-feira (16), no interior paulista, e deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior nas oitavas de final da competição de base. Os gols da Raposa foram marcados pelos meio-campistas Felipe de Morais e Nicolas, e pelo atacante Fernando.

Devido à necessidade da utilização da equipe sub-20 no Campeonato Baiano profissional - por conta da pré-temporada em Girona, na Espanha, do time comandado por Rogério Ceni -, o Esquadrão entrou na Copinha com o grupo mais novo da competição. Surpreendentemente, foi o único nordestino a alcançar as oitavas de final.

O time do Tricolor de Aço, comandado pelo técnico Léo Mendes foi a campo com a seguinte formação: Iuri; Gabriel Felipe, Gerald Anjos, Diego Santos e Alex Júnior; Saymon, João Neres e Guilherme Soares; Andrew, João Farias e Dell.

Já o classificado Cabuloso, do professor Luciano Dias, entrou em ação com: Marcelo Eráclito; Janderson, Kauã Prates, Bruno Alves e Murilo Rhikamn; Nicolas Pontes, Filipe Melere e Felipe Morais; Fernando, Kenji e Rayan.