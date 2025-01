Gabriel Xavier e Rezende têm contratos renovados pelo Bahia

Rezende e Gabriel Xavier tiveram os contratos renovados - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia segue movimentando o mercado de transferências para fortalecer sua equipe na próxima temporada. Após anunciar a contratação do zagueiro Santiago Mingo, o clube baiano confirmou nesta quinta-feira, 16, a renovação dos contratos de dois atletas importantes: o zagueiro Gabriel Xavier e o volante Rezende.

Gabriel Xavier, formado nas categorias de base do Tricolor, ampliou seu vínculo, que anteriormente ia até o fim de 2027, para dezembro de 2029. O defensor foi um dos destaques do Bahia na temporada passada, com 53 partidas disputadas e um gol marcado sob o comando de Rogério Ceni, consolidando-se como titular absoluto na defesa.

Já o volante Rezende, que tinha contrato válido até o final de 2024, estendeu sua permanência até 2026. Apesar de ter perdido espaço no elenco na última temporada devido a lesões, o jogador é uma peça experiente, com 131 jogos pelo Bahia e um gol anotado em 34 partidas ao longo de 2023.