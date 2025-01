Oficial! Bahia anuncia contratação do zagueiro Santiago Mingo

Santiago Mingo, novo zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Bahia anunciou, na tarde desta quinta-feira, 16, a contratação do zagueiro Santiago Ramos Mingo. O defensor de 23 anos, ex-Defensa y Justicia, da Argentina, é o sexto reforço do Tricolor para a temporada 2025.

Ramos Mingo vai estar presente na pré-temporada em Girona, onde fará três treinamentos com o restante do grupo. Os outros cinco reforços para a temporada, Erick, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Erick Pulga e Willian José estão à disposição do técnico Rogério Ceni e devem estrear junto com o time principal na primeira rodada da Copa do Nordeste.

Leia mais:

>> Copinha: Bahia enfrenta o Cruzeiro pela vaga nas quartas de final

>> Campeão com o Vitória, Dudu é expulso em estreia por novo clube

>> Bahia x Atlético: confira prováveis escalações



Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, da Argentina, o zagueiro se transferiu ainda muito jovem para o Barcelona B, onde recebeu poucas oportunidades. Após um período no Leuven, da Bélgica, Mingo retornou ao seu país de origem para defender o Defensa y Justicia.

Desde 2023 no clube, o defensor conquistou a titularidade e se tornou peça fundamental na equipe. Na última temporada, o jogador entrou em campo 40 vezes, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência.

Canhoto, Santiago Ramos chega para disputar uma posição com Gabriel Xavier, Kanu, David Duarte, Vitor Hugo e Marcos Victor. O setor era uma das prioridades do clube para esta janela de transferências após a saída do argentino Victor Cuesta.