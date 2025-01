Bahia x Atlético: confira prováveis escalações

Bahia e Atlético se enfrentam nesta quinta-feira - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Na estreia da Arena Fonte Nova em 2025, o Bahia recebe o Atlético de Alagoinhas nesta quinta-feira, 19, pela segunda rodada do Campeonato Baiano, com previsão de início para às 21h30. As equipes ainda estão em busca do primeiro triunfo da temporada, tendo em vista que empataram na estreia.

Ainda com a equipe sub-21, tendo em vista que o elenco titular segue na pré-temporada, o Esquadrão deve manter a base da partida da primeira rodada. Na ocasião, a equipe tricolor ficou no empate em 0x0 contra o Jacuipense.

Provável escalação:

Gabriel Souza; Kauã, Marcos Victor, Ryan, Frederico; Sydney, Vitinho, Jota; Ruan Pablo, Juninho e Tiago.

O Atlético, apesar de também ter somado um ponto na estreia, já marcou o seu primeiro gol no Baianão. Diante do Colo Colo, que veio da Série B do estadual, o Carcará empatou em 2x2.

Provável escalação:

Renan; Jefferson, Jadson Sergipano, Lucas Sales, Victor Luiz; Menezes, Gilmar Ribeiro, Felipe Cardoso; Wesley Pratti, Matheus Barboza e Rick Sena.