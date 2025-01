"Estava morrendo de saudade", diz Osvaldo após marcar pelo Vitória

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Reprodução | TVE

Após quatro meses afastado dos gramados devido a um tromboembolismo pulmonar, o atacante Osvaldo voltou com tudo nesta quarta-feira, 15. Em partida pela 2ª rodada do Campeonato Baiano, o jogador, de pênalti, marcou um dos gols que garantiram o triunfo do Vitória por 4 a 1 contra a Juazeirense, fora de casa.

“Glorifico a Deus por voltar depois de quatro meses, estava morrendo de saudade para viver isso aqui novamente, viver o vestiário, entrar em campo, dar o meu melhor. Agradeço à toda equipe médica do Vitória, que foi tudo muito rápido", disse Osvaldo em entrevista à TVE.

"É muito bom poder voltar a marcar e sair com uma grande vitória, já que é sempre muito difícil jogar aqui no campo da Juazeirense”, concluiu o jogador.

O resultado levou o Rubro-Negro à liderança provisória do Baianão, com quatro pontos em dois jogos. O Leão retorna a Salvador para enfrentar a Jacuipense no próximo domingo, 19, às 16h, pela 3ª rodada do Baianão