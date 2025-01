"Superou como ser-humano", diz Carpini sobre retorno de Osvaldo

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória venceu a Juazeirense por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, 15, no estádio Adauto Moraes, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O resultado foi marcado pelo retorno do atacante Osvaldo aos gramados, após quase quatro meses afastado devido a um tromboembolismo pulmonar.

Além da vitória, a partida gerou debate sobre as condições do gramado do Adauto Moraes, duramente criticadas pelo técnico Thiago Carpini em entrevista coletiva após o jogo.

Um dos destaques da partida, Osvaldo voltou a atuar após enfrentar um drama pessoal de saúde. A recuperação do atacante foi celebrada pelo treinador, que destacou o impacto do jogador dentro e fora de campo. O jogador marcou o quarto gol do Rubro-Negro na partida.

"Muito importante. Ele é uma referência técnica, uma referência dentro do nosso ambiênte, tem um histórico e uma carreira muito vitoriosa. Tem uma representatividade aqui e um drama pessoal, que para mim, pesa muito mais do que ele é como atleta. O que ele superou como ser-humano, essa situação que o afastou por um longo período dos gramados", comentou Carpini.

Apesar do placar elástico, Carpini criticou as condições do estádio Adauto Moraes. O técnico lamentou que o estado do gramado tenha prejudicado a qualidade da partida, cravando que o Vitória teve que "praticar outro esporte" para vencer a Juazeirense.

"Eu acho inadmissível. Perde qualidade, perde o Vitória, a Juazeirense, acaba perdendo todo mundo. Sem dúvidas, se o campo reunisse melhores condições, se fosse um estádio que permitisse a prática do futebol, seria um jogo muito mais jogado. São muitas coisas envolvidas e é complicado você vir para um vestiário em que os atletas se trocaram dentro e a gente fica do lado de fora porque não cabe todo mundo. Aqui isso é normal. Não é o futebol que eu estou acostumado. Praticamos hoje um outro esporte", afirmou Carpini.