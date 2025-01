Zé Guilherme é contratado pelo Bahia para reforçar lateral-esquerda

Zé Guilherme chega após a disputa do Sul-Americano sub-20 - Foto: Renan Jardim / Grêmio FBPA

O Bahia segue reforçando seu elenco para a temporada de 2025 e, nesta quinta-feira, 16, anunciou a contratação do lateral-esquerdo Zé Guilherme, de 19 anos, que chega para integrar o time sub-20. O jogador foi adquirido do Grêmio, que possuiu 80% dos seus direitos econômicos, e desembarcará em Salvador apenas após disputar o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira.

Revelado pelo Grêmio, Zé Guilherme tem sido uma promessa das categorias de base do clube gaúcho. Em 2024, ele disputou 21 partidas pelo time sub-20 e marcou quatro gols. No time profissional do Grêmio desde 2023, o lateral-esquerdo participou de nove jogos no ano passado, sendo seis na Série A e um na Libertadores.

Com a chegada de Zé Guilherme, o Bahia fortalece ainda mais sua lateral esquerda, que já conta com quatro jogadores para 2025. Luciano Juba e Iago Borduchi permaneceram no elenco em 2024, enquanto Ryan e Caio Roque retornaram de empréstimo e já estão atuando no Campeonato Baiano.