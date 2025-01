Jacuipense supera o Jacobina e conquista primeira vitória no Baianão

Cesinha marcou o gol da vitória do Jacuipense - Foto: Reprodução / TVE

O Esporte Clube Jacuipense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Baiano 2025 ao vencer o Jacobina por 1 a 0, nesta quinta-feira, 16, no Estádio José Rocha, pela 3ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Cesinha, garantindo os três pontos ao Leão do Sisal.

Com o resultado positivo, o Jacuipense subiu para a terceira colocação, igualando-se em pontos ao vice-líder Porto e ao líder Vitória, ambos com 4 pontos. Já o Jacobina permanece na lanterna da competição, ainda sem pontuar.

O Jacuipense volta a campo no domingo, 19, às 16h, para enfrentar o Vitória no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela 3ª rodada. Já o Jacobina, que ainda busca sua primeira vitória, joga contra o Bahia no mesmo dia, às 18h30, no Estádio José Rocha, em Jacobina.