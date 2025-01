Com gols de Endrick e Vini, Real Madrid vai às quartas da Copa do Rei

Endrick marcou dois gols na vitória do Real Madrid - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O Real Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Rei após vencer o Celta de Vigo por 5 a 2 na prorrogação, nesta quinta-feira, 16, no Estádio Santiago Bernabéu. A vitória veio em um momento delicado para os "merengues", que vinham de uma derrota dolorosa para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, e ajudou a aliviar a pressão sobre o time.

O jogo começou com o Real Madrid saindo na frente aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Kylian Mbappé marcou um gol após uma jogada polêmica. O Celta pediu um pênalti sobre o atacante sueco Williot Swedberg, mas o VAR não considerou a falta de Andriy Lunin. No início da etapa complementar, aos 48 minutos, Vinícius Júnior ampliou para os merengues, recebendo passe de Mbappé, que havia feito jogada para Brahim Díaz.

No entanto, o Celta reagiu no final do tempo regulamentar, empatando com gols de Jonathan Bamba, aos 83 minutos, e Marcos Alonso, de pênalti, nos acréscimos (90'+1'), levando a partida para a prorrogação.

Leia mais:

>> Jacuipense supera o Jacobina e conquista primeira vitória no Baianão

>> Bahia realiza treino com presença de Willian José e ausência de Xavier

>> Zé Guilherme é contratado pelo Bahia para reforçar lateral-esquerda

Na segunda etapa do tempo extra, o Real Madrid se impôs. O jovem brasileiro Endrick se destacou ao marcar dois gols, aos 107' e 119', enquanto Fede Valverde anotou o terceiro aos 111', garantindo a vitória por 5 a 2.

Após a partida, Endrick comentou: "Este é o Madrid. Lutar até o fim para vencer. Nunca caímos, sempre lutamos. Foi um jogo difícil, mas marcamos os gols e vencemos. Sabíamos que na prorrogação teríamos que correr mais, fazer mais, subir. Marcamos três gols muito bons."

O técnico Carlo Ancelotti, por sua vez, lamentou o relaxamento excessivo de sua equipe, que permitiu o empate do Celta nos minutos finais do tempo regulamentar. "Quando o jogo estava quase no fim, perdemos dois gols, abrimos o jogo e depois a equipe reagiu bem na prorrogação", afirmou o treinador italiano, que também falou sobre as vaias recebidas pela equipe: "Havia tensão dos torcedores em relação à equipe, aos seus jogadores, ao treinador. Me parece um sinal de alerta aceitável pelo que aconteceu no jogo contra o Barcelona".