Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo, é internado em estado grave

Léo Batista, ícone do jornalismo esportivo - Foto: Estevam Avellar/Globo

O locutor esportivo e apresentador Leo Batista está internado em estado grave em uma unidade no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Aos 92 anos, o ícone do jornalismo vem enfrentando complicações após quadro de trombose de acordo com o site Bnews.

Leia mais:

>> Autor de gol contra o Bahia sobreviveu à tragédia no Flamengo em 2019

>> Bahia decepciona, perde para o Atlético e segue sem marcar no Baianão

>> Com gols de Endrick e Vini, Real Madrid vai às quartas da Copa do Rei

Também conhecido como "A Voz Marcante", Leo Batista é o funcionário mais antigo da Rede Globo, sendo contratado na década de 70, e também chegou a apresentar edições pioneiras do "Globo Esporte" e "Jornal Hoje" na emissora.

O apresentador recebeu uma homenagem da televisora, que produziu um documentário sobre sua carreira em 2022. O material, nomeado como "Léo Batista, A Voz Marcante", conta a trajetória emocionante do jornalista.