Erling Haaland renova com o Manchester City até 2034

Haalad comemorando gol - Foto: Oli SCARFF / AFP

Um dos grandes nomes da nova geração do futebol mundial, o norueguês Erling Haaland renovou o seu contrato com o Manchester City até a temporada de 2034. A renovação do vínculo é um dos maiores do futebol, válido por nove anos, encerrando quando o atacante já estiver com 34 anos. O anúncio oficial foi feito na manhã desta sexta-feira, 17, através das redes sociais da equipe inglesa.

Segundo o site "The Athletic", do New York Times, o novo vínculo é considerado "um dos contratos mais lucrativos da história". Os valores ainda não foram divulgados. O contrato atual desconsidera as cláusulas de rescisão do acordo anterior.

Leia mais:

>>Autor de gol contra o Bahia sobreviveu à tragédia no Flamengo em 2019

>>Treinador do Bahia avalia derrota no Baianão: "Ansiedade no último passe"

>>Com gols de Endrick e Vini, Real Madrid vai às quartas da Copa do Rei

"Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero agradecer ao Pep (Guardiola), sua comissão técnica, meus companheiros e todos no clube, pois me ajudaram muito nos últimos anos. Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucessos", disse Haaland, através do Site oficial do Manchester City.

O norueguês, especulado como alvo de outras grandes equipes da Europa, tinha contrato com os Citizens até 2027. No vínculo anterior, a multa rescisória era de 200 milhões de libras (pouco mais de R$ 1 bilhão).

Vestindo a camisa do Manchester City, Haaland marcou 111 gols e 16 assistências em 126 jogos, uma média de mais uma participação em gol por partida. No período, conquistou a inédita Champions League, em 2023, duas Premier League, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra e Supercopa Europeia.