Alcaraz e Djokovic vencem e avançam às oitavas do Australian Open

Pela terceira rodada do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, número 7, venceram os seus respectivos jogos e avançaram às oitavas. Além deles, o torneio também conta com o italiano Janik Sinner, líder do ranking, e o alemão Alexander Zverev.

Diante do português Nuno Borges, o espanhol, vencedor de Roland Garros e Wimbledon em 2024, venceu pelo placar de 6-2, 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2. Seguindo na disputa, Alcaraz tem a chance de se tornar o jogador mais jovem da história a conquistar todos os quatro torneios do Grand Slam.

Nas oitavas de final, o espanhol de 21 anos vai enfrentar o britânico Jack Draper (18º) ou o australiano Aleksandar Vukic (68º), antes de um possível choque nas quartas de final contra o sérvio Novak Djokovic (7º), dez vezes campeão em Melbourne e em busca do 25º título de Grand Slam na carreira, o que seria um recorde absoluto entre tenistas homens e mulheres.

O sérvio, por sua vez, seguindo em busca de bater a meta, venceu o tcheco Tomas Machac. Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 22 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne. Na próxima fase, o duelo será contra outro tenista tcheco, Jiri Lehecka (N.29).

Na outra chave, Sinner, atual campeão do torneio, derrotou o australiano Tristan Schoolkate, por três sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/1 e 6/3. Nas oitavas, enfrentará o norte-americano Marcos Giron, na manhã deste sábado, 18.