Vitória tem duas dúvidas para jogo contra o Jacuipense; confira

Edu e Caio Vinícius se lesionaram no Adauto Moraes e serão reavaliados - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini tem dois problemas especialmente no setor de defesa para o compromisso contra o Jacuipense, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano 2025.

Lesionados, o zagueiro Edu e o volante Caio Vinícius passarão por avaliação do departamento médico rubro-negro e estão na condição de dúvida para o jogo deste domingo, 19, no Barradão.

Na goleada contra a Juazeirense, os jogadores pisaram em falso no gramado irregular do estádio Adauto Moraes e se contundiram.

A informação foi divulgada pelo presidente Fábio Mota, através de um vídeo publicado nas redes sociais, onde denunciou a condição do campo e a infraestrutura da praça esportiva em Juazeiro.

O Vitória lidera o Baianão com quatro pontos somados em dois jogos, ficando na frente do Porto que tem a mesma pontuação, devido ao critério de saldo de gols.