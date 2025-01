Janderson sobre atuação individual: "Fruto de muito trabalho"

Janderson comemora gol do Vitória sobre a Juazeirense - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com um gol marcado e participação direta em outros três, o atacante Janderson foi o grande destaque do Vitória na goleada por 4 a 0 diante da Juazeirense, na última quarta-feira, 15, no Adauto Moraes, pela 2ª rodada do Baianão 2025.

Após a partida, o camisa 9 rubro-negro se mostrou satisfeito com a atuação da equipe. Janderson credita o bom jogo individual ao trabalho realizado na pré-temporada.

"Isso é fruto de muito trabalho. A gente vem trabalhando bastante. Mesmo na pré-temporada, estamos em uma intensidade alta. Graças a Deus pude ajudar a minha equipe com um gol e uma assistência. Agora é manter a cabeça erguida e trabalhar bastante pensando no próximo jogo", declarou Janderson em entrevista à TVE.

O resultado positivo no norte do estado colocou o rubro-negro baiano provisoriamente na liderança do estadual, com quatro pontos ganhos.

O rubro-negro baiano tem a mesma pontuação do Porto, porém está na frente devido ao critério de saldo de gols.

Após atuar fora de casa, o Vitória retorna à Salvador. O Leão da Barra atua no Barradão no próximo domingo, 19, às 16h, quando recebe a visita do Jacuipense.