Vitória inicia vendas de ingressos para duelo contra o Jacuipense

Leão iniciou vendas de ingresso nesta sexta-feira, 17 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória abriu nesta sexta-feira, 17, as vendas de ingressos para sua terceira partida no Campeonato Baiano de 2025. O confronto contra o Jacuipense, que acontece no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, é válido pela 3ª rodada da competição.

Os ingressos estão disponíveis tanto em pontos físicos quanto online, através do site da Ingresso S.A. Para os sócios do Vitória, a entrada é facilitada por meio de check-in no site vitoria.ingressosa.com.br ou pelo aplicativo Vitória App. Vale destacar que crianças de até 11 anos e 11 meses têm direito a entrada gratuita, desde que acompanhadas por um responsável e apresentando documento oficial que comprove a idade.

Após vencerem fora de casa na última rodada, as duas equipes chegam embaladas para o confronto. O Vitória lidera a competição com quatro pontos, após vencer a Juazeirense por 4 a 1. Já o Jacuipense, que também somou quatro pontos, venceu o Jacobina por 1 a 0 e ocupa a 4ª posição.

Confira os valores dos ingressos e os horários de funcionamento dos pontos de venda:

Valores:

Arquibancada

Meia: R$ 60,00

Inteira: R$ 120,00

Cadeira

Meia: R$ 90,00

Inteira: R$ 180,00

Sócios:

Sou Sem Fronteira

Arquibancada: R$ 36,00

Cadeira: R$ 54,00

Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 48,00

Cadeira: R$ 72,00

Sou um Nome na História

Arquibancada: R$ 24,00

Cadeira: R$ 36,00

Pontos de venda:

Bilheteiras do Barradão: Somente no domingo, das 11h às 17h

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia): Sexta-feira, das 10h às 21h, e sábado, das 10h às 20h

Shopping Capemi: Sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 13h