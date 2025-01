Bahia anuncia rescisão com Esportes da Sorte, patrocinador máster

Esportes da Sorte patrocinava o Bahia desde o início de 2023 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 17, a rescisão do contrato com o site de apostas Esportes da Sorte, que ocupava o posto de patrocinador máster do clube. A decisão foi oficializada pelo próprio clube por meio de sua assessoria.

Conforme o comunicado, o encerramento da parceria ocorreu de maneira consensual entre as partes. “O Esporte Clube Bahia SAF comunica a rescisão amigável do contrato de patrocínio com o Esportes da Sorte. O clube está explorando novas oportunidades de patrocínio máster e compartilhará mais informações oportunamente”, informou o texto.

O site de apostas patrocinava o Bahia desde a temporada 2023. Agora, o Bahia foca em buscar novos parceiros comerciais para preencher o espaço de patrocínio máster em sua camisa, enquanto se prepara para os desafios da temporada 2025.

Imbróglio com o Governo Federal

Na última segunda-feira, 13, a Justiça concedeu uma liminar que autorizou a Esportes da Sorte a retomar suas atividades em todo o Brasil. A empresa conseguiu uma licença provisória para operar enquanto aguarda a regulamentação definitiva do setor de apostas esportivas pelo Governo Federal.