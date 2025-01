Pela primeira vez com Mingo, Bahia segue preparação em Girona

Elenco do Bahia durante treino - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na reta final da pré-temporada em Girona, o elenco principal do Bahia seguiu com as sessões de treinos na manhã desta sexta-feira, 17. O grupo iniciou o dia na academia, seguindo para o campo na sequência, sob comando do treinador Rogério Ceni.

No primeiro movimento com bola, com o espaço separado em três estações, a comissão técnica aplicou um exercício de finalização. Depois, usando parte do grupo, o treinador aprimorou a construção ofensiva, a partir do goleiro.

Os demais, com o auxiliar Charles Hembert, participaram de um trabalho voltado para linha defensiva. Por fim, com 11×11, o comandante fez um treino tático.

O zagueiro David Duarte e o atacante Willian José estiveram em campo em parte do treinamento e depois fizeram um complemento físico e técnico especial. Iago Borduchi fez nova atividade dentro da transição, enquanto Gabriel Xavier e Ramos Mingo trabalharam na academia.