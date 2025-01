Vale a pena? Sub-20 do Bahia não venceu pelo Baianão nos últimos anos

Ruan Pablo, atacanta da equipe sub-20 do Bahia - Foto: (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Assim como no ano passado, o Bahia levou o time principal para uma pré-temporada na Europa e deixou os jogadores da equipe sub-20 na disputa das primeiras rodadas do Campeonato Baiano. O retrospecto dos Pivetes de Aço, no entanto, é negativo, levantando dúvidas se realmente vale a pena utilizar uma equipe tão jovem na competição.

Somando os confrontos realizados até então na última e atual temporada pelo Baianão, o Tricolor amargou duas derrotas e dois empates em quatro partidas. Ao todo, são cinco gols sofridos e apenas três marcados no retrospecto recente.

Confira os confrontos:



Bahia 0 x 1 Jequié - 1ª rodada do Campeonato Baiano 2024

Atlético de Alagoinhas 3 x 3 Bahia - 2ª rodada do Campeonato Baiano 2024

Jacuipense 0 x 0 Bahia - 1ª rodada do Campeonato Baiano 2025

Bahia 0 x 1 Atlético de Alagoinhas - 2ª rodada do Campeonato Baiano 2025

Na noite desta quinta-feira, a equipe sub-20 do Bahia voltou a entrar em campo pela segunda rodada do Campeonato Baiano e, contra o Atlético de Alagoinhas, o Tricolor perdeu por 1 a 0 diante do seu torcedor na Arena Fonte Nova.

A próxima partida, contra o Jacobina, no próximo domingo, 19, às 18h30, Estádio Municipal José Rocha, deve ser a última dos Pivetes de Aço na competição. A equipe principal retorna da pré-temporada em Girona na segunda-feira, 20, e devem estrear oficialmente na primeira rodada da Copa do Nordeste.