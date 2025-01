Ceni avalia Willian José como "aposta" e destaca: "Avaliação do grupo"

Willian José em treinamento pelo Bahia em Girona, na Espanha - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia, enfim, acertou a chegada de um centroavante de ofício após a saída de Oscar Estupiñan, em julho de 2024. A contratação de Willian José, bastante celebrada pelos torcedores, foi avaliada como uma "aposta" por Rogério Ceni, treinador do Esquadrão de Aço.

O comandante ainda revelou que o Grupo City pretendia reforçar a equipe com um jogador mais experiente para o ataque.

"É uma avaliação do Grupo (City), que precisava de um jogador um pouco mais experiente, com uma boa parede. Lembro nos treinamentos que ele tem uma chapada de direita muito boa, mas é uma aposta. Acho que chega um pouco abaixo fisicamente, deve demorar um pouco mais que os outros para estrear, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Baiano", comentou Rogério Ceni em entrevista à TNT Sports Brasil.

O comentário realizado pelo técnico foi comparado pelos torcedores tricolores à declaração referente à chegada do colombiano Estupiñan, em fevereiro de 2024. Na época, o comandante chegou a revelar que a contratação do centroavante não foi um pedido próprio e sim uma vontade do departamento de futebol do clube.

"É mais um jogador de frente, que não temos desde a saída de Estupiñan e de Thaciano, que são altos e ajudavam muito na bola área. Acho que ele pode ajudar a gente", concluiu o técnico.

Willian José já se juntou ao restante do elenco na pré-temporada em Girona.