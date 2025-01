Éverton Ribeiro projeta desafios do Bahia na altitude: "Saber jogar"

Éverton Ribeiro durante jogo treino contra o Girona B - Foto: Divulgação / EC Bahia

Em meio à pré-temporada do Esporte Clube Bahia em Girona, o meio-campista Éverton Ribeiro destacou a importância da preparação para os desafios da pré-Libertadores, especialmente no confronto contra o The Strongest, que será disputado na altitude de La Paz. Experiente na competição, o camisa 10 relembrou as dificuldades que enfrentou em ocasiões anteriores jogando em condições semelhantes.

“Realmente é complicado porque tiveram jogadores, comissão que passaram mal até no hotel. Não estava nem jogando ainda. Mas, quando chega no jogo, o ar acaba faltando em certos momentos. O jogo fica muito corrido, acaba faltando o ar, mas a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Saber jogar, ficar com a bola, não ter pressa e ser letal são o mais importante na altitude”, afirmou Ribeiro em entrevista ao Globo Esporte BA.

O capitão do time, que completou um ano vestindo a camisa azul, vermelha e branca, celebrou o retorno do Bahia à Libertadores depois de muitos anos e ressaltou o desejo de deixar o clube ainda mais fortalecido em 2025: “Acho que é isso que me motiva. Ter conquistas, escrever histórias, uma nova história. Junto aos meus companheiros, a gente focou nisso, alcançou o objetivo. E agora é como eu falei, querer mais”.

Sobre o desempenho do time na temporada passada, Éverton Ribeiro reconheceu as dificuldades enfrentadas na reta final do Brasileirão. Ainda assim, destacou a união do grupo e o apoio da torcida como fatores decisivos para alcançar a classificação na última rodada.

“A gente passou por um momento difícil, onde oscilamos muito ainda mais na parte final do campeonato. Mas, com todo esforço, com a torcida jogando junto, a gente conseguiu, na última rodada, levar nossa equipe novamente à Libertadores. Isso foi um sonho realizado nosso, e agora é preparar bem para encarar esse primeiro desafio que é chegar na fase de grupos”, declarou o camisa 10.

O meio-campista também comentou sobre o entrosamento com seus companheiros de meio-campo, apelidados pela torcida de “quarteto fantástico” na temporada passada, e elogiou os novos reforços que chegam ao clube. “A integração foi muito rápida. Eu, Jean [Lucas] e Caio [Alexandre] chegamos juntos. Cauly já estava, então ambientou a gente. Quando tem qualidade e vontade de vencer, o espírito de brigar ali, a gente conseguiu fazer um bom ano e conseguiu fazer o Bahia jogar. Espero que esse ano não seja diferente. [...] Essa briga por posições vai aumentar, e isso só o Bahia tem a ganhar”.

Sobre o futuro, Ribeiro adotou tom cauteloso. Com contrato válido até o fim de 2025, o meia afirmou que está focado no presente e nos desafios que o ano reserva: “Penso no momento, vivo o presente. Estou muito feliz, temos uma competição muito difícil que é a Libertadores pela frente. Então estou me preparando muito para isso. Para poder jogar em alto nível e depois a gente vê como vai ser o próximo ano”, finalizou.