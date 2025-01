Em 'última dança', Neymar projeta Copa de 2026: "Expectativa grande"

Neymar comemorando gol contra a Croácia - Foto: Jewel Samad/ AFP

O grande nome da Seleção Brasileira nos últimos 15 anos, Neymar Júnior ainda vive a frustração de nunca ter conquistado uma Copa do Mundo, seu principal objetivo, segundo o próprio. Com três participações em Mundiais, o craque nunca disputou nenhum jogo além das quartas de final, por motivo de lesão, em 2014, e eliminação, em 2018 e 2022.

Apesar dos grandes feitos individuais, sendo o maior artilheiro do Brasil, superando o próprio Pelé, o atacante soma apenas uma Copa das Confederações, em 2013, e uma Medalha Olímpica, nos Jogos do Rio-16, com a equipe sub-21. Em conversa à TV Romário, o camisa 10 relembrou o sentimento da última eliminação, na Copa de 2022, para a Croácia, nos pênaltis.

“Frustração e tristeza.Quando você pensa que vai e não vai, é muito ruim. Eu pensei que ia dar nós. Foi a que eu mais estava confiante, entusiasmado com a equipe. A gente vinha jogando bem e eu falei: ‘Essa aqui é só se a gente vacilar mesmo’. E vacilamos. No intervalo da prorrogação eu disse: ‘Acabou o jogo, já fizemos um gol, acabou”, disse o atacante.

Questionado por Romário, Neymar também revelou que, entre as suas três participações em Mundiais, a melhor equipe foi a de 2022, o que ocasionou em ser a mais frustrante pelo resultado. Comparando com o elenco de 2014, quando chegou nas semifinais, o jogador disse que “era bom, mas não era top dos top”.

Ainda sobre o Mundial do Brasil, o 'baixinho' relembrou o momento de sofrimento para todos os brasileiros, a derrota por 7x1 para a Alemanha. Neymar, que não esteve presente na partida por conta de uma lesão nas quartas de final, contra a Colômbia, disse que o resultado marcou a geração.

“Marca demais uma geração de jogadores que não mereciam passar por isso. Eu fico mais triste por isso, não por perder, porque perder faz parte do futebol. Mas sete a um em uma Copa do Mundo que é em casa é triste”, opinou o jogador.

Gol de Neymar contra a Croácia nas quartas de final da Copa de 2022 | Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Para a próxima edição, na Copa do Mundo dos Estados Unidos e México, em 2026, o camisa 10 da seleção revelou que as suas expectativas são as maiores possíveis, podendo fechar a sua passagem com a Amarelinha com o maior título do futebol.

“A expectativa é grande. Primeiro eu quero ficar 100%, fazer uma boa temporada até a Copa de 2026 e dar a vida de novo. Eu já falo com os meus amigos, com certeza é a última dança”, disse o brasileiro.

“A gente tem jogadores fortes para ser campeão, para disputar. Só que a gente precisa se organizar primeiro. Se você parar para olhar peça por peça, você vai ver que dá pra ter um ‘molho’. O Vini, por exemplo, é um dos melhores do mundo hoje, o Rodrygo também. Nossa zaga é muito boa, nossos goleiros são bons, o meio-campo têm jogadores com criatividade. Se você juntar tudo isso, organizar direitinho, dá para disputar”, projetou.