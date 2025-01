Jacobina busca recuperação no Baiano contra o Bahia após duas derrotas

Vitor Santos, do Jacobina - Foto: Reprodução / TVE

O Jacobina vive um início complicado no Campeonato Baiano 2025. Após perder para o Jacuipense por 1 a 0, nesta sexta-feira, 17, no Estádio José Rocha, a equipe amarga sua segunda derrota consecutiva. O gol da vitória do Leão do Sisal foi marcado por Cesinha. O Jacobina, ainda sem pontos, ocupa a lanterna da competição.

Em entrevista à TVE, o atacante Vitor Santos expressou o sentimento de frustração com mais um revés, mas manteve o foco no próximo confronto contra o Bahia, também em busca da sua primeira vitória: "Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. A gente batalhou, mas a bola não entrou. Agora é focar no próximo jogo contra o Bahia para sair com os três pontos", afirmou.

Com a vitória, o Jacuipense chegou aos 4 pontos e entrou no G-4, empatando com Porto e Vitória na vice-liderança. Já o Jacobina, após duas rodadas sem pontuar, precisará reagir para evitar um começo de temporada difícil.

O próximo compromisso do Jacuipense será contra o Vitória, no domingo, 19, às 16h, no Estádio Barradão, enquanto o Jacobina terá pela frente o Bahia, no mesmo dia, às 18h30, no Estádio José Rocha.