Gabriel Souza fala sobre futuro no Bahia após derrota para o Atlético

Podendo assinar pré-contrato com qualquer equipe, Gabriel Souza admite propostas do exterior - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a derrota do Esporte Clube Bahia para o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0, o goleiro Gabriel Souza concedeu uma entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova, abordando seu futuro no clube. Com contrato válido até julho deste ano, o jovem atleta já pode assinar um pré-contrato com outro clube e, apesar de admitir ter propostas de fora, garantiu que nada está definido.

Leia mais:

>> Vitória inicia vendas de ingressos para duelo contra o Jacuipense

>> Éverton Ribeiro projeta desafios do Bahia na altitude: "Saber jogar"

>> Bahia anuncia rescisão com Esportes da Sorte, patrocinador máster

“Eu tenho contrato com o Bahia até o meio do ano. Dou o meu melhor no clube já há sete anos, todo mundo sabe disso. Nunca negociei meu trabalho, faço o meu melhor, independente de qualquer coisa. E meu futuro eu entrego na mão de Deus, primeiramente. E também na mão do Bahia e dos meus empresários. Tenho sim proposta de fora, mas hoje eu sou atleta do Bahia e dou o meu melhor sempre”, disse Gabriel.

O goleiro retornou ao Brasil após um empréstimo ao Portimonense, de Portugal, onde foi titular da equipe sub-23 e chegou a atuar como segundo goleiro do time principal na Primeira Liga. Gabriel somou 16 partidas no clube português. No Bahia, após seu retorno em julho, tornou-se uma das opções para o técnico Rogério Ceni, mas ainda ocupa a quarta posição na hierarquia do elenco, atrás de Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes.