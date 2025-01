Morre Bruno Queiroz, assessor do Bahia que lutava contra o câncer

Bruno Queiroz era jornalista e assessor de comunicação do Bahia - Foto: Diculgação / EC Bahia

O jornalista Bruno Queiroz, assessor de imprensa do Bahia, morreu nesta sexta-feira, 17, após travar uma batalha contra o câncer desde 2022. O profissional tinha 34 anos e teve uma carreira dedicada à comunicação esportiva. O Esquadrão confirmou o falecimento e emitiu uma nota de pesar.

"Enlutado, o Esporte Clube Bahia manifesta solidariedade a amigos e familiares, ao tempo em que se compromete a manter vivo o legado humano, gentil e perseverante de quem ajudou a escrever a nossa história".

Quando estava em tratamento, Bruno foi homenageado pelos atletas do Esquadrão no jogo contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano de 2023. Uma faixa foi ostentada pelos jogadores com a mensagem "Vamos vencer, Bruno".

Leia mais:

Ele é criador da frase “o que me cura todo dia é o Bahia”, que se tornou uma marca durante o tratamento dele e na manutenção do Bahia na Série A do Brasileirão em 2023, e que se tornou uma camisa oficial do Tricolor.

Por desejo de Bruno, parte da renda das vendas foi revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Vale destacar que antes de integrar a assessoria de comunicação do Bahia, Bruno passou por veículos importantes como a TVE Bahia, pelas rádios Transamérica e CBN, além do Jornal Correio.