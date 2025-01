Bellintani presta homenagem a Bruno Queiroz: "Obrigado pela amizade"

Bruno Queiroz ao lado do ex-presidente do Bahia Guilherme Bellintani - Foto: Divulgação / EC Bahia

A comunicação esportiva está em luto por conta da morte de Bruno Queiroz, assessor do Bahia, que lutava há dois anos contra um câncer. Guilherme Bellintani, empresário e ex-presidente do Tricolor, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amigo.

Leia mais:

>> Gabriel Xavier celebra renovação de contrato e destaca pré-temporada

>> Jacobina busca recuperação no Baiano contra o Bahia após duas derrotas

>> Gabriel Souza fala sobre futuro no Bahia após derrota para o Atlético

Após ser eleito presidente do Esquadrão, Bellintani revelou que o primeiro profissional de imprensa que ele concedeu entrevista foi Bruno Queiroz. Na ocasião, percebeu sensibilidade e a eficiência do comunicador.

"A Bruno Queiroz eu dei minha primeira entrevista como presidente do Bahia. Lembro como hoje daquele dia na varanda de minha casa. Ali conheci um jornalista atirado, analítico e muito cuidadoso. Não tinha notícia no Bahia que resistisse ao furo de Bruno Queiroz", comentou.

Emocionado, Guilherme Bellintani demonstrou gratidão pela amizade com Bruno e desejou força aos familiares do jornalista.

"Obrigado pela amizade, pelo afeto, pela vida que você nos deu. Aos seus pais, Bruno é a prova que vocês fizeram bem feito. A Giulia, tão querida e parceira de Bruno, meu carinho sempre. Perder Bruno é uma grande dor. Mas é também a prova de que a vida vale a pena", declarou.

Bruno Queiroz tinha 34 anos. Antes de integrar a assessoria de comunicação do Bahia em 2019, atuou por veículos importantes como a TVE Bahia, pelas rádios Transamérica e CBN, além do Jornal Correio.