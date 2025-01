Bia Haddad tem melhor desempenho no Australian Open, mas é eliminada

Bia Haddad é eliminada do Australian Open - Foto: Paul Crock / AFP

Apesar de conseguir igualar o seu melhor desempenho no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, a brasileira Beatriz Haddad Maia não conseguiu resistir ao grande dia da russa Veronika Kudermetova. Na terceira fase da competição, Bia foi derrotada pelo placar de 2 sets a zero, com parciais de 6-4 e 6-2, na manhã deste sábado.

A eliminação no simples pode dar mais foco para a brasileira na disputa das duplas, que busca o título ao lado da alemã Laura Siegemund. Bia entra em quadra ainda neste sábado, onde enfrentarão a dupla formada pela italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.

Leia mais:

>>"Não aconteceria", diz Rivaldo após Neymar afirmar que jogaria em seu lugar em 2002

>>Na Espanha, elenco do Bahia presta homenagem a Bruno Queiroz

>>Carpini vai escalar nova dupla de zaga no Vitória; confira as opções

Bia igualou a sua melhor campanha no Grand Slam, em 2024, quando também caiu na terceira fase do torneio. Diante da russa Maria Timofeeva, a tenista brasileira perdeu por 2 sets a zero.

Apesar da eliminação da número 15 do mundo, as favoritas ao título seguem na disputa. A polonesa Iga Swiatek, vice-líder do ranking, se mostrou implacável contra a britânica Emma Raducanu, num jogo em que perdeu apenas um game e venceu por 6-1 e 6-0 se classificando assim para as oitavas de final do Aberto da Austrália.

Em busca do bicampeonato, Aryna Sabalenka entra em quadra ainda neste sábado, 18, diante da russa Mirra Andreeva. A partida será às 21h30. Quem vencer avança às oitavas de final.