Carpini vai escalar nova dupla de zaga no Vitória; confira as opções

Neris em ação com a camisa rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória perdeu a dupla de zaga titular para o jogo contra o Jacuipense, marcado este domingo, 19, às 16h, no Barradão, válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Acometidos de lesão muscular, Edu e Caio Vinícius foram vetados pelo departamento médico rubro-negro e já estão em tratamento.

Com o elenco reforçado, o técnico Thiago Carpini tem opções para escalar a nova dupla de zagueiros. Atuando improvisado na lateral-esquerda nos dois primeiros jogos do Baianão, Zé Marcos pode ser deslocado para a sua posição original, já que Hugo estreou contra a Juazeirense e pode começar entre os onze iniciais.

A outra vaga deverá ser do experiente Neris. Titular em 20 dos 22 jogos que fez no Brasileirão 2024 pelo Vitória, o experiente defensor foi peça importante na campanha de recuperação da equipe e tem a confiança do treinador.

Outra opção é oriunda das divisões de base do rubro-negro baiano. Destaque na Copa São Paulo de 2024, Andrei chama a atenção pela estatura. O jovem de 2,01 metros ainda não teve oportunidade na equipe principal.

O Vitória lidera o Baianão com quatro pontos somados em dois jogos, ficando na frente do Porto que tem a mesma pontuação, devido ao critério de saldo de gols.