"Não aconteceria", diz Rivaldo após Neymar afirmar que jogaria em seu lugar em 2002

Logo após Neymar declarar que jogaria no lugar de Rivaldo na Copa de 2002, o pentacampeão prontamente respondeu ao astro do Al-Hilal em texto publicado no Instagram dizendo que "Com certeza não aconteceria".

Durante entrevista a Romário TV, Neymar foi questionado pelo baixinho no lugar de quem ele jogaria nas seleções campeãs mundiais. Ney afirmou que em 70 jogaria na vaga de Tostão e em 94 atuaria no lugar de Dunga. Em 2002, as opções eram Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo.

"Auge por Auge? Acho que eu jogaria no lugar de Rivaldo", disse Neymar. Nas redes sociais, Rivaldo respondeu:

"Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo", afirmou Rivaldo.

Rivaldo disputou 75 jogos com a camisa amarelinha, e fez 35 gols. Foi campeão da Copa das Confederações de 1997, da Copa América de 1999 e da Copa do Mundo de 2002.

No pentacampeonato em 2002 no Japão, ele era o camisa 10 do time comandado por Felipão. Na campanha, marcou cinco gols e terminou como vice-artilheiro do mundial, com um gol atrás de Ronaldo Fenômeno.

Neymar Jr. tem 32 anos e tem história na Seleção. Se tornou o maior artilheiro da amarelinha na história, com 79 gols em 128 partidas. Pelo Brasil, conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016.