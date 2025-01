Ex-jogador Romário elogia gestão de Ednaldo Rodrigues na CBF

Romário durante pronunciamento no Senado - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Tetracampeão mundial pela seleção brasileira e eleito melhor do mundo em 1994, o ex-jogador Romário teceu elogios a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Em entrevista ao Charla Podcast, o baixinho afirmou que o gestor baiano fez uma limpeza e acabou com as “sacanagens” no órgão máximo do futebol nacional.

“Eu sempre fui um cara muito contra a instituição CBF, porque lá passaram muitos ladrões, corruptos e safados. A CBF hoje é presidida por um cara que eu gosto e que é meu amigo. As sacanagens que tinham na CBF, não tem mais. Ele conseguiu limpar os ratos que ainda existiam”, disse Romário na entrevista.

O ex-atleta e presidente do América-RJ revelou que pensou na possibilidade de um dia ser presidente da Confederação, contudo declinou da ideia com o passar dos anos.

Ele ainda comentou sobre os casos de corrupção das gestores de por Ricardo Teixeira, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero.

Mesmo com os elogios a Ednaldo Rodrigues, Romário declarou apoio a pré-candidatura de Ronaldo Fenômeno, que pode não disputar o cargo.

R9 é assessor e sócio de alguns atletas selecionáveis e esse conflito de interesses seria um impeditivo.