Léo Batista internado: hospital revela estado de saúde do jornalista

Léo Batista segue hospitalizado - Foto: Divulgação | Globo

Léo Batista, de 92 anos, está internado na UTI de hospital no Rio de Janeiro. Após exames, o jornalista esportivo foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.

O Hospital Rios D'or divulgou o primeiro boletim médico do famoso e afirmou que ele deu entrada no local no último dia 6 de janeiro com dores abdominais.

"Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde", declarou o documento assinado pelos doutores Felipe Barbosa Braga de Castro, médico intensivista, e Paulo Laranjeira, diretor geral do Hospital Rios D’Or.

A última aparição pública de Léo Batista foi em outubro do ano passado, durante o velório do amigo Cid Moreira. O jornalista estava bastante emocionado e acompanhou todo o trajeto do caixão pelo Palácio Guanabara, no Rio.

Em junho do ano passado, o SporTV lançou "Léo Batista, a Voz Marcante", documentário sobre a trajetória do jornalista, que tem uma das carreira mais longevas entre profissionais da área.