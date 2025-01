ENTRETENIMENTO Novo affair: Rafaela Moreira é vista com ex-jogador de futebol Os dois teriam tido um encontro amoroso em cruzeiro Por *Da Redação | Portal Massa! 17/01/2025 - 7:49 h | Atualizada em 17/01/2025 - 8:31

O ex-jogador e empresário, Jonathan foi visto com Rafela Moreira a bordo do "Navio do Gigante" - Foto: Reprodução

O ex-jogador de futebol e empresário, Jonatan está sendo apontado como o novo affair da influenciadora baiana Rafaela Moreira. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 16, pela página Fofoca Salvador que revelou o suposto envolvimento entre os dois. Leia mais:

>> Helicóptero cai na Grande São Paulo com quatro pessoas a bordo De acordo com o perfil de fofoca, Rafaela teria tido um encontro amoroso com Jonatan, a bordo do "Navio do Gigante", cruzeiro onde o cantor Léo Santana fez shows para milhares de pessoas, entre os dias 12 e 15 de janeiro.



