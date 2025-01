Thiago Aquino reage após tiros a ônibus da sua banda: "Assustado"

A equipe saiu de Feira de Santana e seguia para Sergipe - Foto: Reprodução

O ônibus do cantor Thiago Aquino foi atingido por tiros na madrugada desta sexta-feira, 17, durante uma tentativa de assalto, na altura do município de Entre Rios, no interior da Bahia. Em vídeo enviado ao A TARDE, Thiago Aquino tranquilizou os fãs afirmando que apesar do susto, todos estão bem. O artista não estava no ônibus no momento do crime.

"Estou assustado com tudo isso que aconteceu nesta madrugada. Mas estou passando para tranquilizar cada um dos familiares dos nossos músicos e fãs. Na madrugada de hoje, o nosso ônibus sofreu uma tentativa de assalto com vários disparos de arma de fogo, mas graças a Deus ninguém ficou ferido", comentou.

"Não aconteceu nada porque Ele é mais forte. A gente sabe que essa escolha não é fácil. A gente que anda pela estrada já se deparou com várias coisas, mas não como essa. Eu acredito que seja assustador e entendo a preocupação de todos os familiares, mas estou aqui para tranquilizar e dizer que estão todos bem", completou o cantor.

Segundo informações apuradas pelo A TARDE, a equipe saiu de Feira de Santana e seguia para Sergipe, onde o cantor se apresenta nesta sexta-feira, 17.

Assista vídeo: