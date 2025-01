Briga de trânsito pode ter motivado morte de jovem em Guarajuba

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma briga de trânsito pode ter sido a causa da morte de Larissa Pavan, a nutricionista que morreu após ser baleada dentro do uber em Guarajuba. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria efetuado os disparos após uma tentativa frustrada de ultrapassagem, já que o veículo das vítimas deslocava-se em baixa velocidade.

As investigações confirmaram ainda que que o veículo utilizado no dia do crime estava sendo conduzido pelo principal suspeito, cuja identidade já foi estabelecida. Trata-se de um idoso de 62 anos.

Em busca de localiza-lo, a polícia deflagou nesta quinta-feira, 16, a operação Dynamus, em Guarajuba, visando cumprir mandados de busca e apreensão e mandado de prisão contra o suspeito do homicídio.

O suspeito, que é comerciante, não foi localizado, mas duas pessoas ligadas a ele foram presas na ação. Uma com mandado em aberto e outra em flagrante.

A jovem Larissa Pavan de Assis, de 26 anos, que morreu durante um ataque a tiros em um carro na noite do dia 7 de dezembro, em Guarajuba, destino turístico de Camaçari, cidade na Região Metropolitana de Salvador (RMS), era formada em nutrição e faria aniversário no dia 27 de dezembro.

Segundo a família da jovem, Larissa estava acompanhada dos três irmãos, que não foram atingidos. O motorista do veículo, que prestava serviço por aplicativo para a família, foi ferido por estilhaços nas pernas e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Gordo e recebeu alta hospitalar.