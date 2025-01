Família e crianças: 5 praias para curtir em Salvador e RMS

Praia de Piatã em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

O verão é uma oportunidade perfeita para reunir uma família e desfrutar da beleza natural das praias locais. Pensando nisso, o Portal A TARDE preparou uma seleção de cinco praias acessíveis em Salvador e região metropolitana, com mar calmo e infraestrutura ideal para famílias, especialmente aquelas com crianças.

Entre as opções, se destacam locais conhecidos por sua tranquilidade, com águas cristalinas e comércios à beira-mar, que garantem praticidade e conforto para quem deseja passar o dia inteiro na praia.

Veja cinco praias ideias para curtir o verão com as crianças:

1. Praia de Piatã

Trecho da Praia de Piatã, em Salvador | Foto: Reprodução | Instagram @piata_salvador

A Praia de Piatã fica bem próxima à Praia de Itapuã e, do outro lado, faz divisa com a Praia de Jaguaribe. Com uma orla extensa que foi reformada em 2015, a região conta com um paisagismo com recomposição da área de restinga, que foi ampliada com o recuo da área pavimentada, além da área para eventos com espaço para instalação de palco.

Além disso, a orla também conta com parque infantil, equipamentos para ginástica, ciclovia e estrutura com edificação de apoio para as atividades dos pescadores. A praia é ideal para famílias, com uma área nas pedras que formam pequenas piscinas naturais e barracas na orla com diversas opções para comer e beber.

2. Praia do Flamengo

Praia do Flamengo, em Salvador | Foto: Reprodução | Melhores Destinos

Localizada na divisa com Lauro de Freitas, a Praia do Flamengo oferece uma ótima opção para quem deseja um bom banho de mar sem a agitação das praias turísticas como Porto da Barra e Farol da Barra. Frequentada principalmente por jovens e desportistas, a praia é conhecida como a "praia da azaração", mas também atrai famílias em busca de lazer e descanso.

A região abriga barracas de praia famosas, como o Pipa Beach Club e o Lôro Praia do Flamengo, com jeito de beach club e repletas de serviços, oferecem ótima infraestrutura para passar o dia diante do mar. A praia, rodeada por coqueiros, possui areia fininha e águas que formam piscinas naturais na maré baixa, sendo também um ótimo local para surfistas nas grandes ondas da maré alta.

3. Praia de São Tomé de Paripe

São Tomé de Paripe, em Salvador | Foto: Reprodução/Instagram Restaurante Preta

Com uma beleza natural charmosa e mais frequentada por locais, a Praia de São Tomé de Paripe ganha destaque no Subúrbio Ferroviário de Salvador com vista para a Base Naval de Aratu. Com uma vasta faixa de areia e águas tranquilas, o mar raso é ideal para quem não sabe nadar, para crianças e também para os praticantes de esportes náuticos, como windsurf, esqui aquático e caiaque.

Toda a praia é cercada de bares com bebidas e opções culinárias típicas de pescaria.

4. Praia do Forte

Praia do Forte, em Mata de São João | Foto: Tatiana Azeviche / Divulgação

Para aqueles que buscam ir mais longe e sair da capital baiana, a Praia do Forte é o local ideal. Localizada a 90 km de Salvador, em Mata de São João, é um dos destinos mais renomados da Bahia, famosa por sua beleza natural e pela excelência em preservação ambiental. Com cerca de 12 km de extensão, a praia é dividida em várias enseadas menores, como a do Portinho e a do Papa-Gente, que formam piscinas naturais de águas cristalinas durante a maré baixa.

A região também abriga uma unidade do Projeto Tamar, conhecida por seus esforços na proteção das tartarugas marinhas. Além disso, Praia do Forte oferece uma infraestrutura de alto nível, com opções de hospedagem que vão desde resorts de luxo até econômicos mais acessíveis, além de uma variedade de restaurantes e atrações turísticas, como trilhas ecológicas, monumentos históricos e vilarejos de pescadores.

5. Praia de Jauá

Praia de Jauá, em Camaçari | Foto: Vanderleya N | TripAdvisor

Um dos primeiros balneários explorados pelo turismo a partir dos anos 80, a Praia de Jauá, em Camaçari, é o destino ideal para quem busca descansar longe da agitação, mas não quer se distanciar tanto da capital baiana. A praia conta com piscinas naturais formadas por recifes de corais e, na maré baixa, as águas mais calmas tornam o local ideal para famílias com crianças e idosos.

A temperatura da água, porém, tende a ser mais fria do que em outras praias da região, o que não impede que o ambiente seja convidativo. Protegida por um quebra-mar natural de pedras, que se estende por cerca de 500 metros ao longo da orla, Jauá é excelente para a prática de esportes em sua extensa faixa de areia. A praia também proporciona muitas barracas que atendem ao público, oferecendo bebidas geladas e pratos típicos do litoral à base de frutos do mar.