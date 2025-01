Vídeo: ônibus do cantor Thiago Aquino é atingido por tiros na Bahia

Ônibus foi abordado por volta das 3h - Foto: Reprodução

O ônibus do cantor Thiago Aquino foi atingido por disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira, 17, durante uma tentativa de assalto, na altura do município de Entre Rios, no interior da Bahia.

Segundo informações iniciais, a equipe saiu de Feira de Santana e seguia para Sergipe, onde o cantor se apresenta nesta sexta-feira, 17. Thiago Aquino não estava no ônibus no momento do ocorrido.

Informações apuradas pelo A TARDE apontam que o veículo foi abordado por quatro homens fortemente armados por volta das 3h. O motorista, no entanto, não parou o ônibus, e logo após, outros seis suspeitos surgiram da mata às margens da estrada, momento em que os disparos foram efetuados.

Toda a banda e a equipe técnica estavam no veículo, mas não houve feridos.

