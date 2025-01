Filho de Ivete pega mototáxi e curte Lavagem do Bonfim; cantora reage

Marcelo Sangalo foi com o pai na Lavagem do Bonfim - Foto: Reprodução | Instagram

Na manhã desta quinta-feira, 16, famosos marcaram presença na tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, em Salvador. Daniel Cady e o filho mais velho que tem com Ivete Sangalo, Daniel Cady, estiveram na celebração.

Leia Mais:

>>> Ivete e Daniela farão show com Margareth em Salvador; saiba quando

>>> Durval Lelys pega Ivete de surpresa e se desculpa por atitude

>>> Ivete faz anúncio e Saulo Fernandes surpreende com reação

Em seu Instagram, o nutricionista mostrou os dois no meio da multidão na frente da igreja. Em seguida, o vídeo exibiu pai e filho pegando um mototáxi para deixar a região do Bonfim.

Na legenda da publicação, Daniel escreveu: "Hoje é dia de celebrar e agradecer! Obrigado pela saúde, pela família e por tudo que recebemos diariamente. Que a fé e a esperança continuem nos guiando, enchendo nossos corações de gratidão e nossas vidas de bênçãos. Viva o Senhor do Bonfim!".

Nos comentários, Ivete Sangalo fez questão de reagir às imagens divulgadas pelo marido. Ela comentou: "Ah, meus amores".

Além deles, quem também esteve na região foi o ator Danilo Mesquita, a atriz Bárbara Paz e o ex-BBB Lucas Pizane.